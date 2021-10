Resident Evil: Welcome to Raccoon City bekommt seinen ersten Trailer

HQ

Der erste Trailer für den kommenden Resident-Evil-Film ist gelandet und er zeigt uns die Besetzung des Action-Horrorfilms in Aktion. Kaya Scodelario wird Claire Redfield in Welcome to Raccoon City spielen, Robbie Amell ist Chris Redfield, Hannah John-Kamen stellt Jill Valentine dar und Tom Hopper wird zu Albert Wesker. Leon S. Kennedy wird von Avan Jogia in Szene gesetzt und Neal McDonough ist William Birkin. Die Inhaltsangabe gibt euch eine grobe Handlung des Spiels:

„Raccoon City war einst die boomende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation, doch heute ist eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt zu einem Ödland gemacht und unter der Oberfläche brodelt sich ein großes Übel zusammen. Eine Gruppe von Überlebenden muss zusammenarbeiten, um die Wahrheit hinter dem Umbrella-Konzern aufzudecken und die Nacht zu überstehen."

In den USA findet die Premiere von Resident Evil: Welcome to Raccoon City am 24. November statt.