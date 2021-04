Resident Evil Village: Zweite Demo demnächst auf allen Zielplattformen

You're watching Werben

Heute Nacht hat wie bereits angekündigt der nächste Resident-Evil-Online-Event stattgefunden. Eine Enthüllung der Veranstaltung: Eine neue Demo von Resident Evil Village wird für PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 erscheinen.

Allerdings wird die Demo nur für kurze Zeit verfügbar sein, wer vor dem Release des Hauptspiels am 7. Mai einen weiteren Einblick erhalten möchte, hat nicht viel Zeit. Laut Capcom wird die Anspielversion nur vom 2. Mai (2 Uhr in der Nacht) bis zum 3. Mai (ebenfalls 2 Uhr in der Nacht) verfügbar sein. Die Demo kann 60 Minuten lang gespielt werden, bevor der Zugang erlischt, und soll aus zwei Gebieten bestehen: dem Schloss und dem Dorf. Wie die 60 Minuten Spielzeit aufgeteilt werden, bleibt den Spieler*innen überlassen.

Um es noch etwas komplizierter zu gestalten: Playstation-Fans erhalten früher Zugang zu den Demoinhalten. Zwischen dem 18. April (19 Uhr) und dem 19. April (19 Uhr) steht das Dorf zur Verfügung, der Schlossbereich steht separat zwischen dem 25. April (19 Uhr) und dem 26. April (19 Uhr) parat.

