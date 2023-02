Resident Evil Village zeigt neue Möglichkeiten und Features im PlayStation VR2-Trailer

HQ

Resident Evil 7: Biohazard war ein großer Erfolg in der virtuellen Realität, daher war es nicht besonders überraschend, als Capcom bestätigte, dass das kostenlose PlayStation VR2-Update von Resident Evil Village am 22. Februar zusammen mit Sonys neuem Headset erscheinen wird. Der neueste Trailer dazu lässt es so aussehen, als würden wir uns auf ein weiteres Vergnügen freuen.

Der heutige Trailer zeigt nicht nur, wie einige der denkwürdigsten Momente von Resident Evil Village mit PS VR2 verbessert werden, sondern hebt auch einige der neuen Features hervor, die mit dem Update kommen. Beispiele für Letzteres sind die Möglichkeit, die Karte in Echtzeit zu betrachten, Dual-Wield-Waffen und / oder die Taschenlampe, die Fähigkeit, Dinge zu schlagen, Objekte außerhalb von Menüs zu inspizieren und sogar einen Schießstand, um Ihre Auge-Hand-Koordination zu üben. Es scheint alles ziemlich cool zu sein, also ist das Sahnehäubchen auf Lady Dimitrescus Kuchen, dass am nächsten Mittwoch auch eine Demo für den PlayStation VR2-Modus verfügbar sein wird, nur für den Fall, dass Sie dieses großartige Spiel noch nicht gekauft haben.