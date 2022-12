Resident Evil Village VR startet zusammen mit PS VR2 am 22. Februar

HQ

Bereits im Juni kündigte Sony an, dass Resident Evil Village einen VR-Modus erhalten würde, der mit dem kommenden PS VR2 kompatibel ist.

Jetzt hat Capcom angekündigt, dass Resident Evil Village VR am selben Tag wie die PS VR2, dem 22. Februar 2023, erscheinen wird und für alle Besitzer des Hauptspiels völlig kostenlos heruntergeladen werden kann.

"Wenn du die PlayStation VR2 voll ausnutzt, wirst du völlig eintauchen, wenn du Resident Evil Village mit diesem DLC spielst. Visuell erzeugt die lebendige Grafik des 4K HDR-Displays (2000×2040 pro Auge) und Eye-Tracking eine erhöhte Wahrnehmung der Realität, als ob alles, was man sieht, tatsächlich da wäre", schreibt Kanda Tsuyoshi, Producer bei Capcom, im PlayStation Blog. "3D-Audio verbessert den Realismus mit Audio aus jedem Blickwinkel, und dein Tastsinn wird über die PlayStation VR2 Sense-Controller verbessert. Mit einem Controller in jeder Hand können Sie die Vibration, den Rückstoß und den Widerstand spüren, wenn Sie mit Objekten in der Welt interagieren und Waffen abfeuern."

Leider hat ein Capcom-Sprecher gegenüber The Verge bestätigt, dass der VR-Modus nur die Hauptkampagne abdecken wird, so dass der Mercenaries-Modus und die Story-Erweiterung Shadows of Rose nicht mit dem PS VR2-Headset kompatibel sind.