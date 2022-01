HQ

Capcoms Horrorspiel Resident Evil Village wurde innerhalb weniger Wochen millionenfach verkauft und in den folgenden Monaten stieg der Absatz weiter an. Kürzlich präsentierte das Unternehmen einen Quartalsbericht, aus dem hervorgeht, dass sich RE8 inzwischen über 5,7 Millionen Mal verkaufen konnte. So schnell gelang das keinem anderen Resident-Evil-Spiel, erklärt der Entwickler.