Resident Evil Village: Unsere Eindrücke aus der neuen Gameplay-Demo

You're watching Werben

Im Januar durften Playstation-5-Nutzer*innen eine exklusive Tech-Demo von Resident Evil Village spielen. Unsere Erfahrungen haben wir damals in einem Video festgehalten, das Euch natürlich immer noch zur Verfügung steht. Vor ein paar Tagen informierten wir Euch über eine neue, zeitlich begrenzte Demo, die in zwei Areale aufgeteilt ist, das Dorf und das Schloss.

Playstation-Fans werden bekanntlich auch dieses Mal vorgezogen, da sie die kurzzeitig verfügbare neue Demo in zwei dreißigminütigen "Happen" vorab erhalten. Der erste davon wurde wie angekündigt gestern veröffentlicht. Dass wir uns die Demo angesehen haben, bevor nächste Woche Sonntag die zweite Hälfte für PS4 und PS5 erscheint, versteht sich von selbst. Impressionen findet Ihr in einem schriftlichen Artikel und in zwei Videos, die jeweils einen Durchlauf unserer Redakteure Ben und Eirik zeigen.

Resident Evil Village, der langerwartete Nachfolger zu Resident Evil 7, wird am 7. Mai für PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 veröffentlicht. Zu den beiden Gameplay-Videos geht es hier:

You're watching Werben