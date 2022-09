Resident Evil Village: Shadows of Rose ist vier Stunden lang

HQ

Die kommende Resident Evil Village-Erweiterung Shadows of Rose hat immer wie ein sehr beeindruckendes Abenteuer ausgesehen, aber es stellt sich heraus, dass sie tatsächlich größer ist, als wir und die meisten Leute wahrscheinlich erwartet haben. Laut einem neuen IGN Japan-Interview mit Regisseur Kento Kinoshita verrät er, dass die neue Kampagne tatsächlich vier Stunden dauert.

Dies bedeutet, dass es fast die Hälfte der Zeit dauert, die benötigt wurde, um die Hauptgeschichte abzuschließen, was es zur wahrscheinlich größten Resident Evil-Erweiterung aller Zeiten macht. Und die Ambitionen gehen über den bloßen Besuch von Castle Dimitrescu hinaus, da uns auch neue Orte versprochen werden, die wir besuchen und erkunden können, wenn Shadows of Rose am 28. Oktober für alle PCs, Playstation, Stadia und Xbox erscheint.