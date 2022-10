Resident Evil Village: Shadows of Rose bekommt einen Story-Trailer

HQ

Mit der Erweiterung Shadows of Rose für Resident Evil Village, die erst nächste Woche zusammen mit der Gold Edition des Spiels erscheint, hat Capcom gestern Abend als Teil des Resident Evil Showcase eine Reihe von Story-Details für die Post-Launch-Ergänzung bereitgestellt.

In dieser Erweiterung, die in einem neuen Story-Trailer gezeigt wird, sucht Rose Winters nach einem Weg, die Kräfte zu entfernen, die der Megamycet in ihrem Körper bietet, damit sie das Leben eines normalen Menschen leben kann. Wie zu erwarten, ist dies keine einfache Leistung, und bald findet sich Rose in Castle Dimitrescu wieder und wird von neuen Monstern und dem, was der Herzog zu sein scheint, gejagt.

Seht euch den Story-Trailer unten an, bevor Shadows of Rose am 28. Oktober erscheint.