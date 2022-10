Resident Evil Village: Schatten von Rose

HQ

Resident Evil Village war ein interessantes Spiel. Auf der einen Seite gab es uns eine Sammlung von unvergesslichen Charakteren, die bis heute intrigieren, mit der gigantischen Lady Dimitrescu an der Spitze. Auf der anderen Seite fiel das Spiel in einige der weniger günstigen Gewohnheiten der Serie, indem es seine Survival-Horror-Elemente verlor und sie durch reines Action-Gameplay ersetzte. Es sorgte für eine Erfahrung, die für den Spieler nie wirklich echten Terror lieferte, was für ein Horror-Videospiel eine Art Gegengewicht ist. Trotzdem war es kein schlechtes Spiel, in der Tat war es eine lustige Geschichte, die man durchkauen musste.

Springen Sie in die Gegenwart und Capcom ist bereit, dieses Abenteuer in der Erweiterung Shadows of Rose fortzusetzen, in der, wie der Name schon sagt, der Protagonist von Village, Ethan Winters, im Mittelpunkt seiner inzwischen erwachsenen Tochter Rose steht. Während ich nicht viele Story-Beats austeilen werde, um Spoiler zu vermeiden, werde ich sagen, dass Rose in der Erweiterung nach Wegen sucht, ihre Schimmel-fähigen Kräfte zu entfernen, etwas, das sie auf der Reise dorthin mit Dämonen von Ethans Vergangenheit konfrontiert.

Wie in früheren Trailern deutlich wurde, kehrt Rose auf dieser Reise zu einer Reihe von Orten im Dorf zurück. Ein Teil der Erweiterung findet in Castle Dimitrescu statt, das das verfolgende Monster der Vampirdame gegen Schimmel-ähnliche Zombies eintauscht, mit denen Rose ein paar Schusswaffen und sogar ihre eigenen Kräfte verwenden kann, um sie zu eliminieren und zu überwinden. Ähnlich wie das Gameplay von Village fühlt sich diese Shadows of Rose-Erweiterung auch eher wie ein Action-Spiel als ein Horrorspiel an, da Sie an jedem Ort herumwandern, Hinweise entdecken, Umgebungsrätsel lösen und die trägen und überhaupt nicht bedrohlichen, angreifenden Monster voller Einschusslöcher stopfen. Im Wesentlichen, wenn Sie gehofft haben, dass diese Inhaltsergänzung mehr Horrorelemente als Village haben würde, werden Sie enttäuscht sein.

Das heißt nicht, dass es keine gruseligen Momente gibt. Ein bestimmter Abschnitt der Erzählung führt uns zurück zu einer der verrückteren Aussichten von Village, wo wir die meisten unserer Werkzeuge verlieren, um uns gegen den Schimmel zu wehren und auf Ausweichmanöver zurückgreifen müssen. Unnötig zu sagen, dass ohne eine Schrotflinte, die dich unterstützt, alles viel schrecklicher wird, besonders wenn die Monster in diesem Teil Schaufensterpuppen sind, die die Energie der weinenden Engel von Doctor Who kanalisieren. Aber der Haken ist, dass da Shadows of Rose nur eine relativ kurze Ergänzung der Geschichte ist (Sie können es wahrscheinlich in ein paar Stunden durchstehen, einschließlich der Erkundung und des Abschlusses aller verfügbaren Nebenziele, um zusätzliche Werkzeuge freizuschalten), Sie verbringen nie wirklich zu viel Zeit in einem Gebiet, bevor Sie in einen Bosskampf gestoßen werden. die auch so gut wie keine Horrorelemente haben.

Und wenn man die Erkundung berührt, ist dies nicht besonders tief in sich. Sie werden so ziemlich genau dorthin gehen, wo das Spiel Sie die ganze Zeit hin will, es gibt sehr wenig Grund oder Möglichkeiten, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Das belastet die Geschichte sehr, und obwohl ich sagen werde, dass Shadows of Rose interessant ist wie Village, ist es in keiner Weise die nächste große Resident Evil-Erzählung.

Glücklicherweise hat Capcom, um die Dinge interessant zu halten, ein paar zusätzliche Gameplay-Mechaniken in dieser Erweiterung hinzugefügt. Nämlich Roses Schimmelkräfte, die es ihr ermöglichen, glühende "samenartige" Blasen zu zerstören, um einen bestimmten Bereich des tödlichen Schimmelpilzes zu beseitigen. Rose kann diese Kraft auch nutzen, um die Mold-Zombies, die sie angreifen, zu betäuben und vorübergehend zu deaktivieren, obwohl dies einen Preis hat, und Rose muss eine neue Kräutervariante konsumieren, um diese Fähigkeit wieder aufzufüllen. Sie sind coole Kräfte, dienen aber wieder einmal dazu, die Action-Gameplay-Ästhetik zu stärken, was das Erlebnis umso weniger beängstigend macht, da sich Rose in dieser Erweiterung nie wie ein Opfer fühlt.

Und der Mangel an Horror wird nur durch die uninteressanten Bösewichte betont, die die Erweiterung plagen. Wie im Story-Trailer gezeigt, ist The Duke zurück, diesmal nicht als Verkäufer (tatsächlich gibt es überhaupt keinen Laden oder keine Währung zum Sammeln), sondern als Antagonist, der Rose Schaden zufügen will. Er wirkt jedoch auch nie als Bedrohung, sondern mehr als ein Gesicht, das Capcom mehr als alles andere für einen nostalgischen Zweck in die Geschichte eingebrannt hat.

Ich werde die Entscheidung von Capcom loben, das Third-Person-Gameplay zurückzubringen, da es die markanten Einstellungen von Village glänzen lässt. Es gibt das Argument, dass man durch die weitere Entfernung von den Feinden und dem Horror aufgrund der Schulterperspektive etwas von der Schwere der Szenen verliert, besonders in engen Korridoren, in denen der First-Person-Winkel brillant funktionierte, um ein klaustrophobisches Gefühl zu vermitteln. Aber wenn irgendetwas marginal ist und mehr Möglichkeiten zu haben, Resident Evil Village zu erleben, ist immer etwas, das gefeiert werden sollte.

Aber im Allgemeinen ist klar, dass Shadows of Rose in die gleiche Falle wie Village getappt ist. Wie das Hauptspiel macht diese Erweiterung Spaß und hat ihre Highlights, aber fühlt es sich wirklich wie ein Resident Evil-Spiel von einst an, zeichnet es sich durch Horrorelemente aus und flößt Ihnen Angst ein? Nein, das tut es wirklich nicht. Dies ist eine Action-Erweiterung zu einem Action-Spiel, das für diejenigen, die gerne sehen würden, dass die Serie zu dem zurückkehrt, was sie ikonisch gemacht hat, wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend ist.