Resident Evil Village findet sieben Jahre nach Resident Evil 7 statt

Über Resident Evil 8 haben wir schon so einiges erfahren, doch offiziell wurde das Spiel erst letzte Woche vorgestellt. Capcom enthüllte den Titel Resident Evil Village auf dem letzten Sony-Event und nach der offiziellen Ankündigung sprachen die beiden Produzenten Tsuyoshi Kanda und Pete Fabiano in einem Video ausführlicher über das Spiel. Dabei bestätigten sie so ziemlich alle Gerüchte, die zuvor kursierten

Resident Evil Village findet sieben Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 7: Biohazard statt. Ethan Winters, der Protagonist von Resi 7, kehrt als Charakter in Teil 8 zurück. Wir haben im ersten Trailer auch Chris Redfield wiedergesehen, allerdings sollen sich Spieler wohl auf einen Twist in seinem Charakter einstellen. Das Gameplay wird wieder etwas actionlastiger ausfallen und wir werden wohl ein überarbeitetes Inventarsystem vorfinden. Außerdem wird Resident Evil Village die neueste Version der RE-Engine verwenden und (praktisch) keine Ladezeiten mehr bieten, meint Capcom.

Der aktuelle Termin von Resident Evil Village ist 2021, während PC (Steam), Playstation 5 und Xbox Series X als unterstützte Plattformen bestätigt wurden. Weitere Informationen werden "bis Ende des Sommers" besprochen, versichern die Entwickler.

You're watching Werben

You're watching Werben

Quelle: Nibel auf Twitter.