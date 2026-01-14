Resident Evil Village bestätigt für PlayStation Plus Extra

HQ

Wir sind sechs Wochen vom Start von Resident Evil Requiem entfernt, daher ist es keine Überraschung zu erfahren, dass Capcom und Sony sich zusammentun, um den Hype für das Spiel zu steigern, indem noch mehr Spieler die Möglichkeit bekommen, das letzte Hauptspiel der Serie "kostenlos" zu spielen.

Sony hat bestätigt, dass die Leaks wahr waren, was bedeutet, dass Resident Evil Village der große Headliner für Spiele ist, die am Dienstag zur PlayStation Plus-Sammlung hinzugefügt wurden. Es kommt jedoch nicht allein, denn wir bekommen auch A Little to the Left, Art of Rally, A Quiet Place: The Road Ahead, Darkest Dungeon II, Expeditions: A MudRunner, Like a Dragon: Infinite Wealth und The Exit 8.

PS Plus Premium-Abonnenten können Ridge Racer zusätzlich zu den genannten Spielen einlösen – was haltet ihr von den ersten Ergänzungen im Jahr 2026?