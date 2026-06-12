Resident Evil Veronica hat nach nur einer Woche eine Million Wunschlisten erreicht

Seit der Veröffentlichung des Remakes von Resident Evil 3 hoffen die Fans auf ein Makeover des Dreamcast-Klassikers Resident Evil – Code: Veronica. Damals entschied sich Capcom stattdessen für Resident Evil 4 (was nur sehr wenige Leute verärgerte), aber nach monatelangen Gerüchten wurde letzte Woche bestätigt, dass Capcom zugehört hat.

Das nächste Remake trägt einfach den Titel Resident Evil Veronica und soll 2027 erscheinen. Jetzt liefert Capcom einen sehr klaren Beweis dafür, wie sehr Code: Veronica tatsächlich erwartet wurde, und weist auf Bluesky darauf hin, dass es bereits eine Million Wunschlisten-Einträge erreicht hat – nur eine Woche nach seiner Ankündigung.

Das lässt sich mit dem äußerst erfolgreichen und meistverkauften Resident Evil Requiem vergleichen, das letztes Jahr drei Wochen brauchte, um das zu erreichen, was Resident Evil Veronica in einem Drittel der Zeit erreicht hat.

Vieles deutet also darauf hin, dass das scheinbar unbesiegbare Capcom auf einen weiteren Hit-Hit zusteuert.