Resident Evil und Monster Hunter treiben Capcoms Quartalsergebnisse an

Für Capcom läuft es wieder richtig rund. Vor nicht allzu vielen Jahren wusste der Publisher nicht so richtig, was er mit seinen Lizenzen anfangen soll, doch Erfolge wie Monster Hunter: World, Devil May Cry 5 und zuletzt Resident Evil Village scheinen dem Unternehmen das Vertrauen in die eigenen Stärken zurückgegeben zu haben. Das zahlt sich auch finanziell für die Firma aus.

Aus dem jüngsten Quartalsbericht (der Ermessungszeitraum begann am 1. April und endete am 30. Juni) geht etwa hervor, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Umsatz- und Gewinnspannen verdoppeln konnte. Konkret ergibt sich eine Umsatzsteigerung von 104,1 Prozent (auf ca. 370 Millionen Euro) und ein Anstieg des Gewinns um 121,9 Prozent (n=181 Millionen Euro).

Diese hervorragenden Ergebnisse gehen in erster Linie auf zwei große Markteinführungen zurück: Resident Evil Village und Monster Hunter Rise. Beide Titel lagen laut dem Hersteller über den internen Erwartungen. Resi 8 hat bereits über 4,5 Millionen Exemplare verkauft.