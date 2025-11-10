Resident Evil: Survival Unit wird nächste Woche veröffentlicht

Es wurde bestätigt, dass das Handyspiel Resident Evil, bekannt als Resident Evil: Survival Unit, sehr, sehr bald auf den Markt kommen wird. Ursprünglich für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 bestätigt, hat Capcom und der Entwicklungspartner Joycity Corporation und Publisher für dieses Spiel Aniplex Inc. nun bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung bereits nächste Woche erfolgen wird.

Der Termin steht fest und ist für den 18. November geplant. Ja, in acht Tagen werdet ihr in der Lage sein, das Survival-Horror-Erlebnis auf eurem Android oder iOS-Gerät zu erleben und von den Registrierungsboni vor der Veröffentlichung zu profitieren, die die Community erworben hat.

Was wir von diesem Spiel erwarten können, erfahren wir: "Basierend auf Capcoms kultiger Resident Evil-Serie bietet Resident Evil Survival Unit ein frisches strategisches Erlebnis, das auf mobile Geräte zugeschnitten ist. Das Spiel verbindet die Zugänglichkeit des mobilen Spielens mit der Tiefe der Echtzeitstrategie und ermöglicht es Spielern weltweit, sich zu verbinden und in einem neuen Survival-Abenteuer zu konkurrieren, das im Resident Evil-Universum spielt."

In der Pressemitteilung der Ankündigung wird auch darauf hingewiesen, dass das Spiel in 151 Regionen auf der ganzen Welt erscheinen wird, so dass Sie dieses Spiel ziemlich einfach herunterladen können, wenn es nächste Woche erscheint.

Freuen Sie sich auf Resident Evil: Survival Unit ?