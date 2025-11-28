Resident Evil Survival Unit hat bereits mehr als 2 Millionen Downloads erreicht

Es dauerte nur wenige Tage, bis Resident Evil Survival Unit auf mobilen Plattformen eine Million Downloads erreicht hatte, was zeigt, dass ein deutliches Interesse an Capcoms berühmter Horrorserie auf der Plattform besteht. Aufbauend darauf können wir berichten, dass das Spiel einen weiteren äußerst beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreicht hat, da es die Marke von zwei Millionen Downloads überschritten hat.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt wurde, hat es nach dem Start vor zehn Tagen nun die Marke erreicht und in bestimmten Ländern wie Großbritannien, den USA, Frankreich, Japan, Deutschland undApp Store mehreren Ländern wie Großbritannien, den USA, Frankreich, Japan, Deutschland und weiteren Ländern die kostenlosen ChartGoogle Play s angeführt.

Um diese Leistung zu feiern, wurde bekanntgegeben, dass alle Spieler mit besonderen Ingame-Goodies belohnt werden, die durch die Eingabe des Promocodes von 2M SURVIVORS über die hier verfügbare Promocode-Seite erworben werden.

Hast du schon Resident Evil Survival Unit gespielt?