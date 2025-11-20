Resident Evil: Survival Unit erreicht zwei Tage nach Veröffentlichung eine Million Downloads

Redakteur Aniplex hat vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, dass der von Capcom und JoyCity Corporation entwickelte Mobile-Titel Resident Evil: Survival Unit kumulativ eine Million Downloads erreicht hat. Ein ziemlich überraschender Meilenstein, wenn man bedenkt, dass das Spiel erst vor zwei Tagen, am 18. November, veröffentlicht wurde.

Allerdings scheint die Unterstützung für Resident Evil selbst in diesem mobilen Exklusivtitel auf einem Allzeithoch zu bleiben, wobei das Spiel in 15 Ländern, darunter Japan, Deutschland und Großbritannien, das meistverkaufte Produkt im App Store bleibt und in den USA den zweiten Platz belegt.

Um diesen Meilenstein zu feiern, erhalten alle Spieler eine besondere Belohnung im Spiel. Durch die Eingabe des Aktionscodes "1M SURVIVORS" auf der offiziellen Seite zur Einlösung von Aktionscodes können Spieler ihre Belohnung einlösen. Bitte besuchen Sie die offizielle Website für detaillierte Informationen zu den Belohnungsgegenständen.

Hast du es mit Resident Evil: Survival Unit versucht und was hast du davon gehalten?