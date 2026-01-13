Resident Evil-Showcase für Donnerstag angekündigt

HQ

2026 ist so frisch, dass wir noch keinen Kandidaten für das Spiel des Jahres erschienen sind, aber wir müssen nicht lange auf das warten, was viele als echten Anwärter erwarten. Resident Evil Requiem soll am 27. Februar erscheinen, und Capcom hat viele spannende Trailer und Gameplay daraus gezeigt. Dieser letzte Teil bedeutet nicht, dass sie bald aufhören werden. Im Gegenteil.

Capcom bestätigt, dass eine neue Resident Evil-Präsentation am 15. Januar um 22 Uhr GMT / 23 Uhr MEZ beginnt. Uns wird nur gesagt, dass es neue Details und Spielmaterial für Resident Evil Requiem enthalten wird, aber der begleitende Teaser-Trailer lässt den Eindruck erwecken, dass sich der Großteil der Serie darauf konzentrieren wird, dass Leons Teile des Spiels viel actionlastiger sein werden als die von Grace.

Könnte dies der Punkt sein, an dem Capcom eine Demo für Resident Evil Requiem veröffentlicht? Was hoffen Sie am Donnerstag zu sehen und mehr darüber zu erfahren?