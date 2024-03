Resident Evil-Schöpfer gründet neues Studio

HQ

Im Februar letzten Jahres berichteten wir, dass Shinji Mikami (der Schöpfer von Resident Evil ) Tango Gameworks, das Studio, das er vor 14 Jahren gegründet hatte, verlassen hat. Damals durfte er wahrscheinlich nicht auf Anhieb ein konkurrierendes Unternehmen gründen, aber jetzt, ein Jahr später, wurde sein neues Studio enthüllt.

Es scheint, als hätte er einen Entwickler namens Kamuy Inc gegründet, was wir dank der Shadows of the Damned Hella Remastered-Website wissen. Mikami ist an dem Projekt beteiligt und sein Profil lautet:

"Als Regisseur und Produzent der Resident Evil- und The Evil Within-Reihen und mehr hat Mikami zahlreiche Blockbuster-Hits geschaffen. 1996 kam "Resident Evil" in die Kinos, bei dem er als Regisseur fungierte. Er trug wesentlich zur Popularisierung des Survival-Horror-Genres bei und hat seitdem einen großen Einfluss auf die Videospielindustrie.

Im Jahr 2010 gründete Mikami Tango K.K. (umbenannt in Tango Gameworks im Oktober desselben Jahres, nachdem er Teil von ZeniMax Media Inc. geworden war), woraufhin er The Evil Within leitete und veröffentlichte. Er fungierte auch als ausführender Produzent bei Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi Rush. Nachdem er Tango Gameworks verlassen hatte, gründete er KAMUY Inc."

Wir freuen uns darauf, mehr von Kamuy Inc. zu hören, und gehen davon aus, dass ihr erster Titel ein Horrortitel sein wird, wenn man Mikamis Geschichte mit Resident Evil und The Evil Within bedenkt.