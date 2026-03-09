Resident Evil Requiem wurde bereits über 8,7 Millionen Mal besiegt

HQ

Zu sagen, dass Resident Evil Requiem ein Erfolg war, ist vielleicht eine Untertreibung, denn Capcoms neuestes Horrorspiel hat in der ersten Woche bis zu fünf Millionen Einheiten verkauft und dabei bei Fans und Kritikern gleichermaßen sehr hohe Werte erzielt.

Da so viele Spieler das Spiel ausprobieren, wurden nun zahlreiche Daten auf der Resident Evil Net-Website bereitgestellt, die die gesamte Spielzeit, die durchschnittliche Spielzeit, die Anzahl der Abschlüsse und mehr hervorhebt.

Zunächst einmal wurde Requiem insgesamt 17.369.405 Mal gespielt, mit bisher 8.725.318 abgeschlossenen Spielen. Typischerweise benötigt ein Spieler 16 Stunden und 48 Minuten, um das Spiel durchzuspielen, wobei eine Gesamtspielzeit bereits über 11.151 Jahre liegt, wobei nur 10 Tage benötigt werden, um 10.000 Jahre Spielzeit zu überschreiten...

Darüber hinaus zeigt die Plattform noch mehr Daten, darunter die Anzahl der Kills, die Spieler erzielt haben, mit bereits 3,7 Milliarden und der Bevölkerungszahl der Vereinigten Staaten, die in nur drei Tagen erreicht wurden. Dieses Ausmaß an Gewalt hatte seinen Preis, denn es wurden ebenfalls 156 Millionen Todesfälle festgestellt.

Es lohnt sich, die Website zu besuchen, um die riesige Menge an verfügbaren Daten zu sehen, einschließlich der Übereinstimmung der eigenen Statistiken, wenn man sich einloggt und das Capcom-ID-Konto verknüpft, aber um sich dazu zu äußern, könnte es interessant sein, welche Waffen Spieler als Leon S. Kennedy am häufigsten verwenden? Die Alligator Snapper-Pistole, die später in der Geschichte und in weiteren Durchgängen verfügbar wurden, überholt einige der leistungsstärkeren Werkzeuge, die später in der Geschichte und in weiteren Durchläufen verfügbar wurden, steht mit 2,86 Milliarden Nutzungen fest.

Wie schneiden deine Statistiken mit Spielern auf der ganzen Welt ab?