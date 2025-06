Resident Evil Requiem wird sowohl in der Third-Person- als auch in der First-Person-Ansicht spielbar sein

HQ

Capcom hat uns während Summer Game Fest wirklich im Unklaren gelassen, als sie zunächst nur eine vage "Resident Evil 9 kommt"-Ankündigung vom Produzenten der Serie anboten, dann, am Ende der Show, haben sie uns mit dem super atmosphärischen Trailer für das, was das nächste Kapitel der Horror-Saga sein wird, völlig umgehauen: Resident Evil Requiem.

Genau wie bei Resident Evil VII und Village schien es, als würde das Spiel wieder komplett aus der Ego-Perspektive gespielt werden. Etwas, worüber viele von uns alten RE-Fans nicht unbedingt begeistert sind. Aber zum Glück hat Capcom jetzt bestätigt, dass man jederzeit die Perspektive wechseln kann.

Laut IGN sagte der Director des Spiels, Koshi Nakanishi, Folgendes:

"Das Spiel wird dem Survival-Horror-Kern treu bleiben, aber eine Art Nervenkitzel in der Action hervorheben - und ich habe das Gefühl, dass diese beiden Elemente immer dann hervorgehoben werden, wenn man die Perspektive wechselt. Für Erkundung und Schrecken ist die Egoperspektive der richtige Weg, aber für Monsterbegegnungen fühlt sich die Third-Person-Perspektive lebendiger an."

Das ist etwas, das IGN selbst ausprobieren konnte, als sie einen kurzen Abschnitt des Spiels testeten.

"Man kann jederzeit die Perspektive wechseln. Als ich die Demo gespielt habe, habe ich ausgiebig im Third-Person-Modus getestet, unter anderem, als ich vor dem neuen Monster von Requiem davongelaufen bin. In der Third-Person-Perspektive fand ich, dass die Spannung des Versteckens und Laufens immer noch da war, aber der Angstfaktor wurde etwas durch ein actionreicheres Gefühl ersetzt. In der Third-Person-Perspektive fühlte sich die Flucht vor dem Monster etwas taktischer an als Survival-Horror, obwohl es angesichts von Graces begrenztem Arsenal nicht weniger stressig war."

Das klingt zweifellos fantastisch und wird hoffentlich sowohl alte als auch neue Fans der Serie zufriedenstellen und es Ihnen ermöglichen, genau so zu spielen, wie Sie es bevorzugen.

Wirst du Resident Evil Requiem in der Ego- oder Third-Person-Ansicht spielen?