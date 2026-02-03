Resident Evil Requiem Vorschau: Capcoms Horror-Titan sieht auf der Switch 2 vielversprechend aus

HQ

Alles beginnt in einer verfallenen medizinischen Klinik. Meine Anweisungen sind einfach; Ich muss fliehen. Irgendwo in den dunklen Korridoren lauert ein Monster, dasselbe Biest, dem die Welt im allerersten Trailer zu Resident Evil Requiem vorgestellt wurde. Jetzt schleichen wir uns durch dasselbe Gelände, und noch bevor ich einen Blick auf meinen erzwungenen Mitbewohner erhaschen kann, hängt seine unheilvolle Präsenz wie ein greifbares Gefühl in der Luft.

Die Demonstration, die ich bekam, dauerte etwas mehr als eine Stunde und konzentrierte sich auf die Horrorelemente von Requiem. Grace, die Figur, die ich spielte, hatte keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, also war meine beste Überlebenschance, um mein Leben zu rennen und zu hoffen, dass ein guter Versteckplatz weiter vorne erscheinen würde. Hier und da fand ich leere Glasflaschen, die ich verzweifelt versuchen konnte, das Monster abzulenken, aber in der Regel war wachsame Vorsicht ein viel besseres Mittel, um am Leben zu bleiben. Das geschah entweder aus der Ich- oder Third-Person-Perspektive, zwischen der ich während der Stunde wechseln konnte. Das Horror-Thema der Demo machte mir klar, dass das Erlebnis durch Graces eigene Augen für maximale Immersion genossen werden sollte, aber ich habe keine Beschwerden, wenn es darum geht, mit der Kamera über meiner Schulter zu spielen. Vielleicht war es nicht so beängstigend, was wahrscheinlich für manche Leute besser passt.

Das Layout selbst war mir vertraut, da ich einige frühere Teile der Resident Evil -Reihe gespielt hatte, und in der Demo scheint Requiem eine Mischung aus dem zweiten und siebten Teil zu sein. Es ist beängstigend und verletzlich, mit einem mörderischen Verfolger dicht auf den Fersen, während gleichzeitig viel Rückkehr stattfindet, wo wichtige Gegenstände neue Wege an Orten eröffnen, die ich bereits durchlaufen habe. Das bedeutet, dass ich ständig im Blick behalten muss, wo ich war und auf welche Gegenstände ich achten muss, um neue Bereiche in einem vorherigen Raum zu öffnen.

Ich bin bei dieser Art von Spielerlebnis ziemlich langsam. Ich möchte die Atmosphäre aufsaugen, die Details der Umgebung betrachten und die Aufgabe mit möglichst viel Immersion angehen. Deshalb war ich etwas hinter den anderen Vorschauern, als wir nebeneinander im dunklen Raum saßen, aber mit der Zeit begann ich, in der Dunkelheit verängstigte Schreie zu hören, als das Monster seine Krallen in meine armen Kollegen schlug.

Endlich war ich an der Reihe, dem Tier gegenüberzustehen, und ich muss zugeben, dass auch ich mich mehrmals vor Ablauf der Stunde dem verängstigten Chor anschloss. Vorher drängten mich Capcom Vertreter, die Muster des Monsters zu studieren und seine Schwächen zu meinem Vorteil auszunutzen, und als ich schnell bemerkte, dass die Kreatur deutlich lichtempfindlich war, konnte ich erleichtert aufatmen. Mein Sicherheitsgefühl hielt etwa zehn Minuten an, bevor klar wurde, dass mein Verfolger es nicht mochte, ausgetrickst zu werden, und deshalb einen Weg fand, den Stecker für die wenigen noch benutzten Deckenleuchten zu ziehen. So wurde das Gleichgewicht wieder hergestellt.

Resident Evil Requiem für Switch 2 sieht vielversprechend aus.

Da die Präsentation bei Nintendo stattfand, war es natürlich ein angedocktes Switch 2, das vor mir geparkt war, und auf technischer Ebene muss ich Capcom für ihre Arbeit an Requiem loben. Die Demo wurde hauptsächlich in dunklen Bereichen des Spiels gespielt, aber grafisch ist sie nicht weit von der PlayStation 5 und Xbox Series X entfernt, zumindest soweit ich das gesehen habe, ohne diese Versionen selbst gespielt zu haben. Die Bildrate war zudem konstant stabil, was half, die Immersion zu bewahren und frei von unnötigen technischen Ablenkungen zu bleiben.

Vorher hätte ich kaum gedacht, dass ich mich auf den Launch von Resident Evil Requiem freuen könnte, aber der kurze Moment, den ich mit dem Monster in der zerstörten Klinik verbringen durfte, reichte aus, um meinen persönlichen Hype-Meter um eine Stufe zu heben. Ich bin vielleicht etwas voreingenommen, denn das ist die Art von Spielerlebnis, für die ich wirklich brenne, aber nach dem, was ich von Capcom s neuntem Teil gesehen habe, besteht kein Zweifel, dass das gut wird, selbst auf Switch 2. Wahrscheinlich sogar richtig gut. Wir werden es am 27. Februar sicher wissen. Aber wenn du immer noch Lust auf mehr hast, erinnern wir dich daran, dass du dir hier unsere Eindrücke des Titels auf der PS5 Pro anschauen kannst.