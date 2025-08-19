Resident Evil Requiem: Sieh dir das neue Gameplay der Gamescom an

HQ

Resident Evil Requiem, der neunte Hauptteil der Bestseller-Reihe von Capcom, erscheint am 27. Februar 2026, und bei der Gamescom Opening Night Live wurde ein neuer Blick auf das Spiel enthüllt. Erwarten Sie jedoch nicht viel Action oder Story-Plots, da sich diese Demo (im Grunde eine Zwischensequenz) auf Grace Ashcroft und ihre Mutter konzentriert... der nicht zu gut endet.

Nach allem, was wir wissen, wird dies eine Rückblende sein, denn das eigentliche Spiel spielt acht Jahre später, als Ashcroft, jetzt FBI-Agent, geschickt wird, um einen mysteriösen Todesfall in einem Hotel zu untersuchen... wo das traumatische Ereignis, das in diesem Film zu sehen ist, passiert ist. Das Ganze spielt 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City.

Die Besucher der Gamescom werden begeistert sein, die erste Demo des Spiels zu spielen, die in der ersten und dritten Person stattfindet. Das Spiel ist noch für PS5, Xbox Series X und PC bestätigt (keine Neuigkeiten für Switch 2, zumindest vorerst) und die Fans werden sehr gespannt sein, mehr über Capcoms neuesten Knaller zu erfahren. Schauen Sie sich unten das neue Resident Evil Requiem -Gameplay an.