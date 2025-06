Resident Evil Requiem 's verspricht eine Geschichte, "die immersiver ist als je zuvor"

HQ

Wir sind immer noch voller Aufregung und Ehrfurcht, nachdem wir letzte Woche die große Enthüllung von Resident Evil Requiem am Ende von Summer Game Fest gesehen haben. Seitdem sind immer wieder Informationen über das Spiel durchgesickert, unter anderem, dass es sowohl das Ego- als auch das Third-Person-Gameplay unterstützen wird. Die Steam-Seitenliste für das Projekt teilt auch ein paar Leckerbissen darüber, was uns erwartet.

Uns wurde gesagt, dass der neunte Teil der Serie ein "herzzerreißendes Erlebnis bieten wird, das euch bis ins Mark erschauern wird". Darüber hinaus wird die Kombination aus "technologischem Fortschritt" und "der Tiefe der Erfahrung des Entwicklerteams" zu einer Geschichte zusammenkommen, die mit "reichhaltigen Charakteren und einem Gameplay gefüllt ist, das immersiver ist als je zuvor".

Was die Geschichte und die Beweggründe für Grace Ashcrofts Rückkehr zu Raccoon City betrifft, so wird folgendes erwähnt: "Ein Geheimdienstanalyst für das FBI, der intensive Konzentration und Einsicht in deduktives Denken und Analyse zeigt. Der Tod ihrer Mutter erschütterte sie bis in die Seele und machte sie zu einer introvertierten Frau, die sich in die Arbeit vertieft. Also macht sie sich alleine auf den Weg zu dem verlassenen Hotel, um diesen mysteriösen Todesfall zu untersuchen."

Ansonsten werden die Optionen der doppelten Perspektive wieder aufgegriffen, ebenso wie das Versprechen, "den klassischen Survival-Horror der Serie durch Kämpfe, Ermittlungen, Rätsel und Ressourcenmanagement" zu liefern.

Wann Resident Evil Requiem erscheinen wird, wird das Spiel am 27. Februar 2026 erscheinen.