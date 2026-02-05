Resident Evil Requiem s Amiibo verleiht die hässlichste Waffenhaut aller Zeiten

HQ

Vielleicht bist du nach dem heutigen Partner Showcase nicht ganz überzeugt von Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2, aber wenn du immer noch gespannt bist, Capcoms erwartetes Horrorprojekt auf der tragbaren Plattform zu erleben, ist die gute Nachricht, dass es bald von thematischen Amiibos unterstützt wird.

HQ

Während der Präsentation erfuhren wir, dass zwei Amiibos für Requiem verfügbar sein werden, wobei jeder auf den Protagonisten des Titels basiert. Die erste wird Grace Ashcroft und die andere Leon S. Kennedy sein, und beide werden im Sommer starten.

Was sie bieten, wenn man das Amiibo scannen kann, wird uns gesagt, dass dies Kosmetika wie Waffenskins einschließt, wobei Leon zum Beispiel einen ziemlich hässlichen Revolver-Skin bekommt, der die Waffe metallisch blau mit roten Akzenten färbt, aus einem Grund, der absolut keinen Sinn ergibt. Sehen Sie es sich unten an. Es ist unklar, ob der Grace Amiibo gleich oder anders sein wird.

Es gibt kein festes Datum, wann diese Sammlerstücke ankommen werden, also bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 debütieren.