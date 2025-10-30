Resident Evil Requiem, Resident Evil Biohazard und Resident Evil Village vereinen sich im Resident Evil Generation Pack

HQ

Gestern haben wir einen ersten Blick auf die Vorbestellungen für Resident Evil Requiem geworfen, einschließlich neuer Editionen und zusätzlicher Kosmetika, wenn ihr bereit seid, Geld auszugeben. Wenn du dich noch nicht in die neueren Horror-Erlebnisse von Capcom gestürzt hast, werden die drei neuesten Nicht-Remake-Titel nächstes Jahr als Bundle im Resident Evil Generation Pack für die Nintendo Switch 2 erhältlich sein.

In dieser Spielesammlung erhältst du die Gold Edition von Resident Evil 7: Biohazard, die Gold Edition von Resident Evil Village und Resident Evil Requiem. Für drei Spiele, darunter eines, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 27. Februar 2026 brandneu sein wird, und zwei, die mit all ihren Erweiterungen geliefert werden, zählst du 89,99 $.

Das ist ein ziemlich gutes Geschäft, vor allem, wenn man bedenkt, dass einige neue Spiele auf Switch 2 allein 80 US-Dollar kosten. Dies sind Schlüsselkarten für das Spiel, wenn du also ein Fan von physischen Veröffentlichungen bist, solltest du vielleicht die Finger davon lassen. Es ist auch erwähnenswert, dass im Nintendo-Store steht, dass dieses Angebot am 31. März 2026 endet. Das bedeutet, dass du nur etwa einen Monat Zeit hast, um das Resident Evil Generation Pack zu kaufen, wenn du es möchtest.