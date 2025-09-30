Resident Evil Requiem Produzent fordert Fans auf, sich mit Theorien und Gerüchten "zu beruhigen"

HQ

Als eines der geschichtsträchtigsten Franchises in der heutigen Gaming-Branche hat Resident Evil eine Menge Geschichte, auf die man zurückgreifen kann, wenn es einen neuen Titel auf den Markt bringt. Dies führt oft dazu, dass die Fans darüber spekulieren, wer aus alten Spielen zurückkehren könnte, welche Anspielungen aus der Vergangenheit sie in Zukunft erhalten werden. Produzent Masata Kumazawa möchte jedoch, dass sich alle ein wenig beruhigen, wenn es darum geht, Gerüchte als Tatsachen zu glauben.

"Manchmal spreche ich mit Leuten und sie tun so, als ob verschiedene Spekulationen und Gerüchte bereits bestätigt sind, und dann fangen sie an, auf dieser Grundlage zu reden", sagte er gegenüber The Gamer. "Ich möchte, dass sich alle daran erinnern, lasst uns ein bisschen beruhigen - was wir euch bisher gezeigt haben, ist alles, was wir sagen können. Die Leute sind frustriert von uns, denn obwohl wir nichts versprochen haben, waren die Gerüchte und Theorien so groß, dass sie weithin geglaubt wurden."

Kumazawa und Regisseur Koshi Nakanishi sprachen auch über die vermummte Figur aus den jüngsten Trailern, von der die Fans hoffen, dass sie ein wiederkehrender Favorit aus der Vergangenheit der Serie ist. "Jeder ist davon überzeugt, dass es [die Figur mit der Kapuze] eine Enthüllung eines zurückkehrenden Darstellers sein muss, und es gibt Spekulationen, dass es diese Person oder jene Person sein muss. Aber wir wollen uns nicht immer nur auf Überraschungs-Comebacks wie diese verlassen", erklärten sie.

"Die vermummte Person ist ein neuer Charakter, das werden wir bestätigen. In diesem Fall handelt es sich um einen neu geschaffenen Charakter für diese Handlung, also ist es ein bisher unveröffentlichtes Detail, aber hoffentlich kontextualisiert es, wie wir an die Geschichte des Spiels herangehen."

Wir werden die wahre Identität der vermummten Figur im nächsten Februar herausfinden, wenn Resident Evil Requiem erscheint. Bis dahin können wir uns trotz Kumazawas Hoffnungen nicht wirklich vorstellen, dass die Fans mit ihren Spekulationen aufhören, selbst wenn sie auf dem Holzweg sind.