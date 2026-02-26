Resident Evil Requiem Leitfaden: Wo man antike Münzen ausgeben kann und was sie freischalten

HQ

Es ist der große Tag, Resident Evil Requiem ist jetzt gestartet und in einigen Regionen der Welt verfügbar. Wenn ihr begonnen habt, euch durch Capcoms neuestes Survival-Horror-Epos zu arbeiten, das uns sehr beeindruckt hat, sucht ihr vielleicht hier und da nach ein paar Tipps.

Zu diesem Zweck haben wir einen hilfreichen Leitfaden erstellt, der euch durch einen Teil von Graces Zeit im Klinik-Level begleitet und euch durch die notwendigen Schritte führt, um den geschlossenen Einhornraum zu öffnen und den Ort zu finden, an dem man die praktischen antiken Münzen ausgeben kann, die ihr wahrscheinlich schon entdeckt habt.

Ihr stoßt zum ersten Mal auf diese Tür, nachdem ihr den Ostflügel der Klinik betreten habt. Wenn ihr durch die mit dem Mitarbeiterausweis verschlossenen Doppeltüren geht, könnt ihr sofort nach links abbiegen und einem Korridor hinunter in einen Küchenbereich folgen, wo ein besonders widerwärtiger Koch grausige Fleischberge zerhackt. Bevor ihr jedoch die Küche erreicht, befindet sich eine verschlossene Tür, eine Tür, die Platz für einen besonderen Gegenstand bietet, der etwas mit einem Einhorn zu tun hat. Was macht ihr als Nächstes?

Im Moment könnt ihr eigentlich nicht viel anderes tun, als dem linearen Pfad der Ebene zum Büro des Direktors im zweiten Stock zu folgen. Das bedeutet, dem Koch heimlich auszuweichen, durch dunkle Korridore mit Zombies zu gehen und schließlich in den zweiten Stock zu gelangen, um einen Balkon zu finden, auf dem eine kreischende weibliche Zombie in der Nähe eines Flügels auf und ab wandert. Wenn ihr diesen Raum betretet, geht sofort nach links und geht den nächsten Korridor entlang (vorbei an dem verschlossenen Schrank, der später nur von Leon S. Kennedy geöffnet werden kann), bis ihr zum Büro des Direktors gelangt, das als erste Tür auf der rechten Seite zu erkennen ist.

Hier wird es tatsächlich ziemlich einfach, denn der benötigte Gegenstand, um den Einhornraum freizuschalten, befindet sich einfach links, wenn man das Büro des Direktors betritt. Auf einer Kommode findet ihr eine verschlossene Schachtel, die sich öffnen lässt, indem ihr sie untersucht und auf eine versteckte Klappe an ihrer Rückseite klickt. Darin befindet sich ein besonderer roter Edelstein, den ihr eurem Inventar hinzufügen könnt.

Von hier aus geht es zurück zum Einhornraum (dazu geht man direkt nach dem Verlassen des Büros des Direktors nach rechts und öffnet einen neuen Weg um den Ostflügel herum). Achtet dabei darauf, dem Koch auszuweichen, der nun im Flur vor eurem Ziel herumstreift. Sobald ihr einen Moment Zeit habt, um euch vorbeizuschleichen, könnt ihr den Edelstein in das Loch in der Tür stecken und voilà, schon steht euch ein neuer Raum zur Erkundung zur Verfügung.

Wenn ihr den Einhornraum betretet, werdet ihr sofort feststellen, dass sich auf der linken Seite des Raums vier Schränke befinden. Diese Schränke sind mit Zahlen gekennzeichnet (3, 4, 4, 6), die für die Anzahl der antiken Münzen stehen, die ihr ausgeben müsst, um jede Tür zu öffnen und die Vorteile des darin enthaltenen Gegenstands zu nutzen. Wenn ihr wissen möchtet, was sich in den einzelnen Schränken befindet, findet ihr die entsprechenden Informationen weiter unten.

Schrank 1 - Hüfttasche (3x antike Münzen)



Fügt zwei zusätzliche Inventarplätze zu Graces Inventar hinzu



Schrank 2 - Stabilisator (4x antike Münzen)



Eine dauerhafte Erhöhung der Feuerkraft und Stabilität beim Einsatz von Schusswaffen für Grace, außerdem einer von insgesamt vier Stabilisatoren, die man für Grace verwenden kann.



Schrank 3 - Steroide (4x antike Münzen)



Eine dauerhafte Erhöhung von Graces maximaler Gesundheit, außerdem eines von insgesamt vier Steroiden, die man bei Grace einsetzen kann.



Schrank 4 - Override-Handbuch (6x antike Münzen)



Eine dauerhafte Erhöhung der Speicherkapazität des Blood Collectors, eine Erhöhung von 100 auf 150.



Obwohl all diese Gegenstände nützlich und empfehlenswert sind (und leicht zu beschaffen, da es eine Fülle von antiken Münzen gibt, mehr als man ausgeben kann, wenn man nur die Augen offen hält), empfehlen wir aus unserer Erfahrung heraus am besten zuerst die Hüfttasche und dann wahrscheinlich das Override-Handbuch, da alle Handwerksfähigkeiten von Grace mit dem Blood Collector verbunden sind, bevor man sich dann entweder die Steroide oder den Stabilisator schnappt, je nachdem, was besser zu eurem Spielstil passt.