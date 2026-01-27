Resident Evil Requiem läuft in 60 fps und 4K mit aktiviertem Raytracing auf der PS5 Pro

HQ

Neulich berichteten wir, dass 13 % aller PlayStation-5-Käufer in den USA sich für eine PlayStation 5 Pro entschieden haben, und wir vermuten, dass die Zahl in Europa ungefähr gleich ist. Das ermöglicht es ihnen, beeindruckendere Versionen von Spielen für die Konsole zu spielen, aber wie viel besser jeder Titel wird, liegt beim Entwickler.

Viele sind wahrscheinlich neugierig, was das für Resident Evil Requiem bedeutet, das am 27. Februar erscheint. Nun hat der Regisseur des Spiels, Akishi Nakanishi, über den japanischen PlayStation Blog (danke Push Square) enthüllt, was das für die PlayStation 5 Pro-Version bedeutet, und wir glauben, dass viele Menschen die Neuigkeiten zu schätzen wissen werden.

Es stellt sich heraus, dass dieses mit Spannung erwartete Abenteuer (das auch für PC, Switch 2 und Xbox Series S/X erscheint) mit aktiviertem Raytracing mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 4K läuft. Wenn du Raytracing ausschaltest, kannst du die Bildrate auf etwa 90 Bilder pro Sekunde erhöhen (aber sie kann bis zu 120 Bilder pro Sekunde steigen). Zusätzlich wird Unterstützung für andere PlayStation-Funktionen wie die Nutzung der Controller-Funktionen und mehr versprochen.