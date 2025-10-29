Resident Evil Requiem kündigt Deluxe Edition, Switch 2 Pro Controller und amiibo-Figur von Grace an

HQ

Resident Evil Requiem ist eines der am meisten erwarteten Spiele für 2026 und eines der ersten Multiplattform-Spiele, das gleichzeitig mit den anderen Plattformen (PS5, Xbox Series X/S, PC) auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Tatsächlich setzt Capcom groß auf Resident Evil Requiem für die Switch 2, da sie eine exklusive Edition des Nintendo Switch 2 Pro Controllers angekündigt haben, die gleichzeitig mit dem Spiel am 27. Februar 2026 veröffentlicht wird.

Noch überraschender ist, dass auch die Protagonistin des Spiels, Grace Ashcroft, im Sommer 2026 eine eigene amiibo-Figur haben wird. Es wurden keine Bilder gezeigt, aber es wird das erste amiibo sein, das auf Resident Evil basiert.

Capcom hat bereits im vergangenen Juni Street Fighter 6 amiibo-Figuren veröffentlicht, und es gab schon mehrere Monster Hunter amiibo-Figuren.

Das ist nicht die einzige Resident Evil Requiem Neuigkeit. Capcom kündigte außerdem die Deluxe Edition an, mit einem Paket an Kostümen für Grace (darunter eines, das auf Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village basiert), Waffen-Skins, Bildschirmfiltern und so weiter. Eine Premium Edition enthält eine Lentikularkarte.

Nintendo Switch 2-Spieler haben außerdem die Möglichkeit, ein Resident Evil Generation Pack zu kaufen, das Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition und Resident Evil Requiem in physischer Edition (Spielschlüsselkarten) bündelt und alle am 27. Februar veröffentlicht.

Willst du mehr? Capcom wird sich mit Epic Games zusammenschließen und diejenigen, die das Spiel im Epic Games Store kaufen, erhalten einen Grace Ashcroft-Skin für Fortnite.

Schließlich bestätigte Capcom, dass Anfang 2026 ein Resident Evil Showcase mit weiteren Informationen über das Spiel ausgestrahlt wird. Freuen Sie sich auf Resident Evil Requiem ?