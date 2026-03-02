HQ

Für all die Spiele, die aus irgendeinem Grund von Fans kritisiert werden, gibt es auch andere Spiele, die enorme Unterstützung erhalten. Letztes Jahr haben wir gesehen, wie Clair Obscur: Expedition 33 von den Fans viel Liebe erhielt und das Spiel mit 9,5/10 zum meistbewerteten Spiel von Metacritic in Bezug auf den User Score wurde. Das ist inzwischen auch bei Resident Evil Requiem passiert.

Das Spiel, das als Spielerbasis mit enormer Resonanz gestartet wurde, war auch bei den Fans ein großer Erfolg mit einer beeindruckenden User Score-Bewertung von 9,5/10. Damit gleicht Requiem mit Clair Obscur als die bestbewerteten Spiele auf Metacritic und übertrifft dabei Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Gran Turismo 4, Chrono Trigger und den Titanen Disney Cory im Haus auf dem Nintendo DS.

Glaubst du, dass Resident Evil Requiem so viel Liebe verdient? Wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass das Spiel eines der besten Spiele des Jahres 2026 bisher ist.