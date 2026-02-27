Resident Evil Requiem erscheint mit einem gewaltigen Knall auf Steam und bricht damit Serienrekorde für Spieler aller Zeiten

HQ

Du solltest dich auf eine ziemlich bevorstehende Ankündigung von Capcom vorbereiten, dass Resident Evil Requiem weit über eine Million Exemplare verkauft hat. Der neueste Horror-Titel der traditionsreichen Serie ist mit einem gewaltigen Knall gestartet und hat allein auf Steam Hunderttausende Spieler auf einmal angezogen.

Laut der SteamDB erreichte Resident Evil Requiem zur Feier der Veröffentlichung über Nacht mit 267.509 Spielern auf der Valve-Plattform seinen Höchststand, was zum Vergleich: Die höchste Anzahl an Spielern eines Resident Evil-Spiels je erreicht hat.

Und das ist nur auf Steam. Wir haben keine Daten für PlayStation 5, Xbox Series X/S oder Nintendo Switch 2, wo zweifellos viele Leute in den gefeierten Titel eingestiegen sind, der uns wirklich beeindruckt hat.

Natürlich erscheint es nur vernünftig anzunehmen, dass bereits über eine Million Einheiten ausgeliefert wurden, wobei die genaue Zahl potenziell deutlich höher ist. Glückwunsch, Capcom.