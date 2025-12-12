Resident Evil Requiem bestätigt Leon S. Kennedy als zweiten Protagonisten und teilt das Gameplay zwischen Action und Survival-Horror auf

HQ

Wir dachten, wir treffen ihn heute Abend wieder, und das haben wir auch getan. Geoff Keighley bewies diejenigen, die Sonys Fehler im PlayStation Store gesehen haben, Recht und bestätigte mit einem neuen Trailer, dass Leon S. Kennedy als Hauptfigur in Resident Evil Requiem zurückkehrt.

Capcom präsentierte während der Game Awards einen ziemlich umfangreichen Trailer, in dem wir die beiden Spielstile sehen konnten, die wir zum Start am 27. Februar 2026 anbieten werden. Auf der einen Seite erlebt Grace Ashcroft Survival-Horror-Gameplay, während Detective Leon S. Kennedy versucht, ihr Verschwinden mit einer Waffe in der Hand in einem hektischen Action-Gegenstück zu lösen.

Da keine weiteren Überraschungen in Sicht sind, können wir uns nur auf die Veröffentlichung von Resident Evil Requiem in ein paar Monaten für PC, Xbox Series, PS5 und Nintendo Switch 2 freuen.