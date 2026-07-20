Resident Evil Requiem Amiibo-Figuren kommen am 30. Juli im Nintendo Store

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Capcom hat bestätigt, dass die Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft Amiibo-Figuren, die Protagonisten des jüngsten Resident Evil Requiem, am 30. Juli exklusiv über den Nintendo Store erhältlich sein werden. Jede dieser Figuren gewährt über die NFC-Verbindung der Konsole Zugang zu einem Ingame-Waffenskin.

Es ist erwähnenswert, dass der Endpreis der Figuren noch nicht bekannt gegeben wurde, aber sie werden auf zwischen 20 und 25 Euro geschätzt, wie alle Amiibo-Versionen seit der Nintendo Switch 2.

Capcom ist mit der Resonanz von Resident Evil Requiem sehr zufrieden und bereitet bereits die Veröffentlichung von Resident Evil Veronica im nächsten Jahr vor, einem vollständigen Remake von Resident Evil: Code Veronica, einem der von Fans am meisten geschätzten klassischen Teile. Ein Story-DLC für Requiem soll ebenfalls in Arbeit gewesen sein; obwohl diese Story-Erweiterung von Capcom noch nicht offiziell bestätigt wurde, würde sie mit dem nächsten Hauptteil der Serie, Resident Evil 10, verknüpft werden.