Resident Evil kommt als Spirit-Event zu Super Smash Bros. Ultimate

In Kürze werden uns die Gerüchte und Leaks der Game Awards im Griff haben, das ist das letzte, große Gaming-Event von 2019. Ein populäres Thema aus diesen Ecken des Internets ist die Frage nach dem fünften DLC-Kämpfer von Super Smash Bros. Ultimate, die erstaunlich viele Menschen zu beschäftigen scheint. Viele Fans haben ihre eigenen Hoffnungen und Wünsche, nachdem wir Joker aus Persona 5, die Dragon-Quest-Helden, Banjoo-Kazooie und Terry Bogard aus den SNK-Kampfspielen Fatal Fury gesehen haben. Nintendo könnte nun womöglich den Resident-Evil-Fans eine kleine Abfuhr erteilt haben.

Das liegt an der Tatsache, dass Nintendo Amerika für das kommende Wochenende ein neues Spirit-Event für Super Smash Bros. Ultimate geplant hat. Diesmal geht es darin um Resident Evil, weshalb Chris, Leon, Wesker und Jill im Aktionszeitraum auf dem Spirit-Board erscheinen und gegen uns in Smash-Art antreten werden. Das ist zwar eigentlich eine coole Sache, wirkt zumindest auf uns aber gleichzeitig auch so, als sei das Thema eines spielbaren Resident-Evil-Charakters für Super Smash Bros. Ultimate damit durch. Nintendo verwendet diese Spirits zumeist dafür, um Charaktere und Franchise darzustellen, die sie nicht zu einem Teil der Charakterliste machen wollen. Doch weil aktuell wieder sehr viel über eine fünfte DLC-Figur gesprochen wird, könnten wir womöglich schon in Kürze mehr über das Thema erfahren.