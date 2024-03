Resident Evil, Guitar Hero und Myst gehören zu den Finalisten 2024 für die World Video Game Hall of Fame

HQ

Die Finalisten für die World Video Game Hall of Fame 2024 wurden jetzt bekannt gegeben.

Das diesjährige Line-up umfasst eine generationsübergreifende Liste von Titeln, darunter Resident Evil, Myst, Guitar Hero und Asteroids. Das Publikum kann nun hier für diese 12 Finalisten abstimmen und die drei Spiele mit den meisten Stimmen werden zusammen mit anderen Stimmzetteln des Auswahlkomitees der Hall of Fame auf einem Stimmzettel eingereicht. Die endgültigen Neuzugänge werden am 9. Mai bekannt gegeben.

Zu den Kategorien, nach denen diese Spiele beurteilt werden, gehören Ikonenstatus, Langlebigkeit, Entdeckung und Innovation. Die gewonnenen Spiele gesellen sich zu anderen Klassikern in der Hall of Fame wie Pong, Super Mario Bros. und Legend of Zelda.

Die vollständige Liste der Finalisten finden Sie unten: