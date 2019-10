Resident Evil: Gesamte Reihe erreicht 91 Millionen verkaufte Exemplare

Fans der legendären Resident-Evil-Reihe haben fantastischen Horror und die furchtbarsten Tiefpunkte erlebt, doch dieses Wechselbad der Gefühle hat vielen Spielern geholfen, sich auf die Serie einzuschießen. In all den Jahren ist Capcoms Zombie-Franchise ein fester Bestandteil der Spieleindustrie geblieben und die jüngsten Verkaufszahlen scheinen ebenfalls darauf hinzudeuten, dass es weiterhin ein globales und begeistertes Publikum gibt.

Nach Resident Evil 7: Biohazard und vor allem dank des Remakes zu Resident Evil 2 in diesem Jahr konnte Capcom in ihrem Jahresbericht ein weiteres Wachstum bekanntgeben. Mehr als eine Millionen Spiele wurden seit der letzten Messung addiert, dabei haben die Japaner bereits am 31. März 2019 aufgehört zu zählen. Derzeit liegt die gesamte Resident-Evil-Serie bei über 91 Millionen Verkäufen. Resident Evil 5 bleibt mit über 11 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Kapitel.

"Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 1996 hat die Serie insgesamt mehr als 91 Millionen Einheiten (Stand 31. März 2019) verkauft und sich zu einer unserer bekanntesten Marken entwickelt. Heute, mehr als 20 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, hat sie die begeisterte Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt inne."