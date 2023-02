Resident Evil: Death Island enthüllt

The Last of Us zeigt wirklich, dass Adaptionen von Spielen erstaunlich sein können, wenn sie heutzutage von den richtigen Leuten gehandhabt werden, etwas, das wir heutzutage nicht allzu oft sehen. Dennoch haben sich einige Versuche als sehr erfolgreich erwiesen, zumindest kommerziell. Eines der größten und bekanntesten Beispiele für letzteres ist Resident Evil, und ich spreche nicht nur von Milla Jovovichs Filmen (sorry, Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Capcom hat uns auch einige Animationsfilme zur Verfügung gestellt und wird dies auch weiterhin tun.

Resident Evil: Death Island wird der vierte große CG-Animationsfilm des Franchise sein, wenn er diesen Sommer veröffentlicht wird, und der Enthüllungstrailer zeigt Leon S. Kennedy, Chris Redfield und Jill Valentine, die nach San Francisco reisen, um einen Ausbruch auf Alcatraz Island zu untersuchen. Tatsächlich erreichen sie vielleicht nicht einmal die Insel, bevor sie auf etwas Infiziertes stoßen ...