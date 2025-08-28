Resident Evil 9 kehrt in die Third-Person-Perspektive zurück, da Resident Evil 7 "zu gruselig" war

HQ

Wir haben kürzlich unsere Eindrücke von Resident Evil Requiem von der Gamescom geteilt und festgestellt, dass es eine beträchtliche Menge an Horror zu bieten scheint. Eine der Neuerungen im Spiel ist, dass wir dieses Mal in der Lage sein werden, es sowohl in der Ego- als auch in der Third-Person-Perspektive zu spielen, und es gibt eine gute Erklärung dafür, warum Capcom sich für diese etwas unkonventionelle Lösung entschieden hat.

Resident Evil 7: Biohazard wurde in der Ego-Perspektive gespielt, was ein neues Feature für die Serie war und wesentlich dazu beitrug, dass es der bisher gruseligste Resident Evil Teil war. Und anscheinend war der Schachzug ein wenig zu erfolgreich. In einem Interview mit GamesRadar sagt Director Koshi Nakanishi, dass es einfach zu gruselig wurde:

"Wenn ich auf die Ego-Perspektive von Resident Evil 7 zurückblicke, habe ich das implementiert, um es immersiver und gruseliger als je zuvor zu machen, was die meisten Medien und Spieler meiner Meinung nach als ein unglaublich beängstigendes Spiel angesehen haben, aber es war möglicherweise zu beängstigend."

Durch das Hinzufügen eines Third-Person-Modus bekommst du etwas mehr Abstand zu deinem Charakter und eine bessere Übersicht, weshalb du jetzt die Wahl hast:

"Ich glaube, einige Leute konnten damit nicht umgehen und konnten es entweder nicht beenden oder haben nicht einmal angefangen. Und das ist etwas, auf das ich zurückblicke und denke, dass ich sicherstellen möchte, dass die Leute dieses Spiel genießen können. Wenn man also das Spiel in der Ego-Perspektive begonnen hat und feststellt, dass es zu viel ist, dann ist die Third-Person-Perspektive fast eine Möglichkeit, ein wenig von diesem Horrorniveau zurückzutreten und es etwas einfacher zu machen, damit umzugehen, indem man den Charakter als eine Art Avatar von sich selbst auf dem Bildschirm hat."

Der 27. Februar ist das Veröffentlichungsdatum von Resident Evil Requiem auf PC, PlayStation und Xbox. Wirst du in der Ego- oder Third-Person-Perspektive spielen und warum?