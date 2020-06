Resident Evil 8: Village schock euch 2021 auf Next-Gen-Hardware

Über Resident Evil 8 haben wir in letzter Zeit sehr viel erfahren, deshalb hat sich nun auch Capcom offiziell zu Wort gemeldet. Auf der heutigen Playstation-5-Show "The Future of Gaming" wurde der nächste Eintrag in der Resident-Evil-Reihe angekündigt. Ethan aus Teil 7 ist als Protagonist zurück und sein Leben scheint nicht einfacher geworden zu sein. Im ersten Video sehen wir eine großartige Kulisse tief in eingeschneiten Bergen, sowie eine unheimliche Villa. Das Spiel wird nächstes Jahr für Xbox Series X, PC und Playstation 4 veröffentlicht werden und wir dürfen uns auf ein Wiedersehen mit Chris Redfield freuen. Allerdings wird das vielleicht nicht so erfreulich ablaufen, wie ihr vielleicht denkt. Ach ja, Werwölfe gibt es auch.

