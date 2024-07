Resident Evil 7 verkauft sich schlecht auf iPhone und iPad

HQ

Resident Evil 7: Biohazard wurde diesen Monat im Appstore veröffentlicht und war kein großer Verkaufserfolg. Und klar, es ist noch zu früh, um den Kopf hängen zu lassen, aber wir können sagen, dass es kein guter Start für das Spiel ist.

Wenn man sich ansieht, wie viel das Spiel im App Store verdient hat, nämlich 28.140 US-Dollar, und wenn man bedenkt, dass das Spiel 19,99 US-Dollar kostet, haben seit dem 2. Juli kaum 2.000 Menschen das Spiel gekauft, wenn man Apples 30%igen Anteil am Kuchen ausschließt. Es wird auch berichtet, dass mehrere andere große Titel Schwierigkeiten haben, ein breiteres Publikum für iOS-Produkte zu finden.

Das iPhone 15 Pro Max und das iPhone 15 Pro sind immer noch in der Lage, Spiele wie Resident Evil 7, Resident Evil 4 Remake und Assassins Creed Mirage zu bewältigen, aber es scheint an Interesse bei den Spielern zu mangeln. Warum das so ist, ist offen für Spekulationen, vielleicht wollen Gamer keine größeren Spiele auf kleinen Bildschirmen erleben oder vielleicht finden sie die Spiele viel zu teuer. Wir werden sehen, ob die Zahlen noch steigen, wenn Resident Evil 2 Remake irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Danke, Mobilegamer.biz.