Resident Evil 4 überschreitet 4 Millionen verkaufte Exemplare

Das fantastische Remake von Resident Evil 4 brauchte nur 2 Tage, um mehr als 3 Millionen Exemplare zu verkaufen, und es scheint auf dem besten Weg zu sein, das meistverkaufte Spiel der Franchise zu werden.

Denn Capcom enthüllt, dass Resident Evil 4 jetzt 4 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat, was es nach meinen Schätzungen zum am zweitschnellsten verkauften Spiel der Serie macht. Es könnte sogar das schnellste sein, da Resident Evil 6 4,5 Millionen Einheiten früher ausgeliefert hat, aber die Verkäufe verlangsamten sich viel schneller als RE4, weil ersteres nicht gerade so gut angenommen wurde. Die Tatsache, dass der kostenlose The Mercenaries-Modus von Resident Evil 4 ab heute verfügbar ist, wird definitiv auch helfen.