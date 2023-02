Resident Evil 4 sieht immer besser aus

HQ

Während die nächsten Monate einige echte Schwergewichte haben, wenn es um den Videospielbereich geht, ist ein Titel, der seit seiner Ankündigung scheinbar auf jedermanns Wunschliste steht, der Resident Evil 4 Remake.

Zu diesem Zweck wurde in der heutigen State of Play-Sendung ein neuer Trailer für das Spiel gezeigt, und es macht uns nur noch aufgeregter, wieder als Leon S. Kennedy aufzutreten und dieses ikonische Survival-Horror-Erlebnis mit glitzernder moderner Grafik noch einmal in Angriff zu nehmen.

Schaut euch unten den neuen Trailer zu Resident Evil 4 an und haltet auch Ausschau nach einer "Special Demo", die bald erscheinen soll und uns zweifellos noch mehr auf das Spiel vor seiner Veröffentlichung am 24. März freuen wird.