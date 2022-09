Resident Evil 4 Remake kommt auch für Xbox One

HQ

Als das Remake von Resident Evil 4 Anfang des Sommers endlich angekündigt wurde, waren einige von den Formaten überrascht. Es stellte sich heraus, dass der aktualisierte Klassiker nur für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series S / X veröffentlicht werden würde. Was ist also mit der Xbox One?

Nun, es scheint, als ob irgendwo ein Fehler gemacht wurde, da das Spiel jetzt bei Amazon UK vorbestellt werden kann, und Xbox One ist auch mit einer Boxart enthalten, die angibt, dass es Smart Delivery (kostenlose und automatische Upgrades zwischen Xbox One und Xbox Series S / X) unterstützt. Laut dem zuverlässigen Capcom Insider Dusk Golem auf Twitter war der Plan immer, auch Xbox One einzubeziehen, aber er nennt Capcoms Botschaft "bizarr".

Obwohl wir noch keine offizielle Xbox One-Bestätigung haben, sieht es so aus, als würde das Remake am 24. März für PC, PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S / X veröffentlicht.