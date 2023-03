Resident Evil 4 Remake: Bringt einen Horrorklassiker in die Neuzeit

HQ

Es ist wahrscheinlich am besten, diese Vorschau mit einem kurzen Haftungsausschluss zu beginnen. Wir haben Resident Evil 4 noch nicht in die Finger bekommen. Stattdessen wurde uns ein 17-minütiges Gameplay-Video gewährt, das uns einen guten Einblick in das Spiel vor seiner Veröffentlichung Ende dieses Monats gegeben hat. Obwohl wir einen ziemlich starken Eindruck haben, können wir nicht darüber sprechen, wie sich der Kampf anfühlt oder welche Spannung man beim Spielen bekommt, da wir dieses Privileg einfach noch nicht hatten.

Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, lassen Sie uns in das Resident Evil 4 Remake eintauchen, das neueste in Capcoms Reihe moderner Nachbesserungen zum klassischen Horror-Franchise. Resident Evil 4 ist wohl das am meisten erwartete Spiel der Serie, das die Remake-Behandlung erhält, und im Gameplay, das wir bisher gesehen haben, sieht es so aus, als ob Capcom dem Hype sicherlich gerecht wird.

In unserer Vorschau haben wir einen Blick auf verschiedene Orte aus Resident Evil 4s Kapitel Vier geworfen, beginnend mit einigen Kämpfen und Erkundungen in der Nähe des Sees, bevor wir die Burg angreifen, in der wir Ramón Salazar finden, und schließlich mit dem Kampf gegen Jack Krauser enden. Während des gesamten Gameplays sehen wir, wie Capcom das Remake von Resident Evil 4 modernisiert hat, um das AAA-Horrorerlebnis zu sein, das es braucht, um sich auf dem heutigen Markt abzuheben.

Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass das Resident Evil 4 Remake besser aussieht als das ursprüngliche Spiel von 2005, aber es lohnt sich immer noch, darauf hinzuweisen, wie viel besser dieses neue Spiel aussieht. Vor allem in den Charaktermodellen, der Beleuchtung und den visuellen Effekten wie Explosionen sticht Resident Evil 4 Remake sogar von seinen modernen Horror-Gegenstücken als visuell ansprechendes Spiel hervor und verleiht das zusätzliche Gefühl des Schreckens, da die Monster, die Sie verfolgen, realistischer aussehen als je zuvor.

Neben der aktualisierten Grafik gibt es eine Menge zusätzlicher Gameplay-Änderungen im Resident Evil 4-Remake. Parieren zum Beispiel ist jetzt ein großer Teil des Kampfes, und während Sie sich einfach zurücklehnen und Ihre Feinde aus der Ferne erschießen können, kann Ihnen aus nächster Nähe leicht etwas Munition sparen. Die Pariermechanik ermöglicht es dir, alles von einem Parasitenangriff bis zu den riesigen Krallen des Garradors zu blockieren. Timing ist hier der Schlüssel, aber wenn Sie es schaffen, scheint es, dass Parieren einige sehr coole Momente schaffen kann, wie zum Beispiel, als wir Leon einen Molotowcocktail in der Luft parieren sahen.

Es gibt auch bekanntere Funktionen, die im Resident Evil 4-Remake leicht aktualisiert wurden, wie die Art und Weise zeigt, wie Sie Ihre Feinde systematisch ausschalten können, indem Sie sie mit Kopfschüssen betäuben oder sie auf den Boden fallen lassen, indem Sie ihre Beine herausschießen. Beide Optionen ermöglichen es Ihnen, kostenlose Nahkampfangriffe auf Ihre Gegner zu erhalten, was diesmal ein Schwerpunkt zu sein scheint, da es eine schnelle Möglichkeit ist, Feinde zu vertreiben. Vom Stich auf jemanden durch den Hals bis hin zur Verwirrung eines Kultisten, als würdest du WWE 2K22 spielen, gibt es viele Möglichkeiten, deinen Feinden nahe zu kommen. Die Vorteile, im Parieren und im Nahkampf geübt zu sein, erwiesen sich später gegen Jack Krauser als nützlich. Anstelle einer QTE-Sequenz kannst du Krauser nun aktiv bekämpfen und musst seine Messerangriffe parieren.

Ashley zu eskortieren scheint auch im Resident Evil 4-Remake viel weniger mühsam zu sein. Während Sie sicherstellen müssen, dass sie nicht von Kultisten mitgerissen wird, bedeutet der zusätzliche Fokus auf Stealth im Spiel, dass Sie nicht immer rennen, schießen und Ashley verfolgen. Die "tight" und "loose" Befehle aus dem Original helfen auch, da sie wieder dafür sorgen, dass Ashley nicht in einen Streit verwickelt wird oder dass sie zu weit weg wandert. Ashley scheint jetzt auch ziemlich panzerisch zu sein, da es ein Projektil brauchte, das von einem Katapult abgefeuert wurde, um sie außer Gefecht zu setzen.

Obwohl wir weder das Gefühl des Gameplays noch seine Leistung vom Aussehen her kommentieren können, entwickelt sich Resident Evil 4 Remake zu Capcoms vielleicht erfolgreichstem Remake in der Horror-Franchise. Es scheint, dass genug getan wurde, um auf der ursprünglichen Erfahrung aufzubauen, ohne von dem wegzunehmen, was die Spieler dazu gebracht hat, sich überhaupt erst in sie zu verlieben. Aber, wie gesagt, vielleicht nehmen Sie diese Vorschau mit einer leichten Prise Salz, wissend, dass wir uns das Spiel nur angesehen haben und es noch nicht in die Hände bekommen haben.