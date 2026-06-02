Resident Evil 4 nähert sich seiner längsten Pause, die es je gibt,

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Es mangelt sicherlich nicht an Resident Evil 4 -Versionen, und wenn man die ursprüngliche GameCube-Version von 2005 und das Remake mitzählt, gibt es weit über 20 Versionen zur Auswahl. Aber es ist schon lange her, dass eine neue Ausgabe von Resident Evil 4 erschienen ist, was einen Leser auf Resetera zu einer interessanten Beobachtung veranlasste.

Seit der Veröffentlichung des Spiels für den GameCube lag die längste Lücke zwischen den Veröffentlichungen bei knapp drei Jahren, und jetzt nähern wir uns dieser Marke:

"Zuvor war die längste Lücke zwischen den Veröffentlichungen von RE4 vom 30. August 2016 bis 21. Mai 2019 (994 Tage).

Es sind 894 Tage vergangen, seit der IOS-Port des Remakes veröffentlicht wurde."

Kurz gesagt: Capcom muss sich beeilen, bald eine neue Version von Resident Evil 4 anzukündigen und zu veröffentlichen – sonst stehen wir bis zum Ende des Sommers vor der längsten Phase seit der Veröffentlichung des Spiels ohne eine neue Edition. Und das können wir nicht zulassen, oder?