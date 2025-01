Resident Evil 4 feiert 20 Jahre: Das Spiel, das das Survival-Horror-Genre neu definiert hat

HQ

Das Spiel, das die Landkarte des Horror-Genres neu gezeichnet hat, das äußerst beliebte Resident Evil 4, feiert sein 20-jähriges Jubiläum, und gestern, am 11. Januar, war es genau zwei Jahrzehnte her, dass das Spiel auf dem GameCube veröffentlicht wurde. Im Vergleich zu früheren Titeln der Franchise hat Resident Evil 4 in mehrfacher Hinsicht Neuland betreten – vor allem durch sein actionorientierteres Design und seine ikonische Over-the-Shoulder-Kamera. Dies waren zwei von vielen Änderungen, die dazu beitrugen, der Spielserie, die sich nach Code Veronica etwas veraltet anfühlte, neues Leben einzuhauchen und sie wiederzubeleben.

Resident Evil 4 wurde seit seinem Debüt auf zahlreichen Plattformen veröffentlicht, und dank des unglaublichen Remakes aus dem letzten Jahr wurde es mit deutlich verbesserter Grafik und einem Hauch moderner Sensibilität in Bezug auf Struktur, Herausforderung und Spielmechanik weiter aufgewertet. Es ist klar, dass die Popularität des Spiels anhält, mit über neun Millionen verkauften Exemplaren des Remakes weltweit, was es zu einem der am schnellsten verkauften Titel von Capcom aller Zeiten macht.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an Resident Evil 4 und welche Version des Spiels hast du zuerst erlebt? Das Original auf dem GameCube oder eine der späteren Versionen?