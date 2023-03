HQ

Bei Gamereactor UK haben ich und mein Kollege Alex häufig über die Natur des Remakes von Videospielen gesprochen. Die gestiegene Anzahl auf dem Markt und die unterschiedliche Qualität von ihnen haben dazu geführt, dass wir unterschiedliche Meinungen teilen, aber die eine Sache, auf die wir uns einigen können, ist, dass es für einen Verlag absolut sinnvoll ist, einfach etwas neu zu machen, von dem er weiß, dass es gut funktioniert, anstatt ein Risiko für etwas einzugehen, das floppen könnte. Und für Capcom war dies etwas, das ihnen nicht fremd war, da Resident Evil 4 das dritte Remake in der ikonischen Horrorserie ist, und wie es bei Resident Evil 2 und Resident Evil 3 der Fall war, ist dieses Remake eine super hochwertige Neuinterpretation des Spiels.

Ich werde hier nicht zu sehr in Story-Beats eintauchen, da es das gleiche ist wie das, was wir 2005 bekommen haben. Im Wesentlichen wird Leon S. Kennedy auf eine Mission ins ländliche Spanien geschickt, wo er die Aufgabe hat, die Tochter des Präsidenten, Ashley, zu finden und zu retten, nachdem sie von einem schrecklichen und infizierten Kult namens Los Iluminados entführt und entführt wurde. Es ist eine Handlung, die beginnt, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, je mehr man darüber nachdenkt, wie ein 80er-Jahre-Actionfilm, aber wenn man einfach akzeptiert, was passiert, ist es ein spannendes Toben von Anfang bis Ende. Auf dieser Reise reisen Sie immer noch durch das Dorf, das Schloss und durch die Insel und begegnen allen möglichen grausamen Wesen und Bosse, darunter Bitores Mendez, Jack Krauser und Ramon Salazar, von denen jeder ein beeindruckendes visuelles Upgrade erhalten hat.

Wenn Sie Resident Evil 4 schon einmal gespielt haben, wird dies alles sehr vertraut sein, auch wenn moderne Hardware und der RE Engine es Capcom ermöglichen, dieses Spiel auf eine Weise zu zeigen, die am besten als auffällig beschrieben werden kann. Ich werde sagen, dass der Start des Spiels mich nicht mit diesem Eindruck auf seine Grafik hinterlassen hat, und ein paar Bugs und Probleme helfen ihm hier nicht (dh der Regeneffekt sieht aus, als wäre er aus dem Originalspiel gekommen), aber im Laufe der Geschichte kam die grafische Qualität zur Geltung und zeigte, dass Capcoms Engine eine Kraft ist, mit der man im Survival-Horror-Genre rechnen muss. Die Aufführung ist auch nicht zu verachten. Auf PS5 läuft das Spiel mit knackigen und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde (es sei denn, Sie aktivieren Ray-Tracing), und obwohl die Ladezeiten nicht das sind, was ich als "sofort" bezeichnen würde, sind sie immer noch schnell.

Da die meisten Leute das Originalspiel gespielt haben, sind die Grafiken ein klares, wichtiges Verkaufsargument, und sie enttäuschen normalerweise nicht. Zwischen den Charaktermodellen, die sich lebensecht und real anfühlen (und es Ihnen sogar ermöglichen, den Bewegungseffekt von Leons Haaren anzupassen), den Reflexionen in den Marmorböden des Schlosses, den zerstörten Umgebungen des Dorfes und so weiter, ist es ein massiver Sprung nach vorne für das Spiel und ist definitiv Grund genug, Resident Evil 4 auch ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Doodads und Ergänzungen. Sicher, es gibt hier und da ein paar grafische Probleme, aber hoffentlich werden diese im Day One-Patch ausgebügelt.

Zu Beginn dieser Rezension erwähnte ich, dass dieses Remake eine Neuinterpretation des Originalspiels ist, und der Grund, warum ich das sage, ist, dass Capcom ein paar Änderungen vorgenommen hat, um besser zur unheimlicheren Natur der Serie zu passen. Die Welt ist atmosphärischer und dunkler, und die Ganados-Dorfbewohner, die in diesem abgelegenen Teil Spaniens leben, sind aggressiver und bedrohlicher, was es für Leon zu einer größeren Herausforderung macht, ihren Angriff zu überleben. Es fühlt sich furchterregender und düsterer an, und wenn überhaupt, fühlt es sich jetzt tatsächlich wie ein Resident Evil-Spiel an - auch wenn das Gameplay sein Bestes tut, um etwas anderes zu sagen.

Und ich erwähne das, da Resident Evil 4 schon immer einen Designstil hatte, der schneller und actionorientierter ist als frühere Resident Evil-Spiele. Du wirst in ein Gebiet gehen und die Aufgabe haben, Dutzende von Ganados mit Leons Waffenarmada niederzumähen, was sich für mich immer erschütternd angefühlt hat, da Resident Evil-Spiele abscheuliche Schießmechaniken haben. Es gibt hier keine Änderung in dieser Richtung, da das Gunplay - obwohl besser als seine Vorgänger - bestenfalls unterdurchschnittlich ist, was normalerweise kein großes Problem für ein Survival-Horror-Spiel wäre, aber Resident Evil 4 möchte, dass es aus irgendeinem Grund eine Stärke ist.

Um zu sehen, wie sich dieses Remake vom Original unterscheidet, lohnt es sich, die Nebenquests zu erwähnen, die sich unausgegoren anfühlen. Es wird viel sein, einfach blaue Medaillons in einem bestimmten Teil eines Levels zu schießen, um eine Währung zu verdienen, die ich am Merchant für zusätzliche Goodies und hilfreiche Gegenstände ausgeben kann, und ehrlich gesagt, nachdem ich fünf Minuten lang nach einem Medaillon gesucht habe, kommt meine mentale Fähigkeit, mich weiter damit zu beschäftigen, zum Stillstand. Es gibt ein paar komplexere Herausforderungen, die sich darum drehen, sich einem bedrohlicheren Feind zu stellen, und diese sind viel aufregender.

Hinzu kommt, dass das Inventar- und Handwerkssystem an das großartige System angepasst wurde, das in modernen Resident Evil-Spielen verwendet wird, und Leon kann sogar sein fortgeschrittenes Training nutzen, um mit seinem Messer zu parieren und zu kontern, was Ihnen noch mehr Optionen und Auswahlmöglichkeiten im Kampf gibt, was eine massive und willkommene Änderung ist.

Dann ist da noch die Geschichte selbst. Das Spiel ist nicht nach dem gleichen Kapitelformat wie zuvor kategorisiert, da das Abenteuer jetzt 16 Kapitel umfasst, von denen jedes nach eindrucksvollen Momenten endet. Am Ende jedes Kapitels erhalten Sie einen kleinen Belohnungsbildschirm, der Ihnen sogar einen Überblick darüber gibt, wie effizient Sie in einem Kapitel waren, einschließlich des Teilens von Genauigkeitsstatistiken, Kills, Todesfällen und Zeit bis zum Abschluss. Es ist ein sehr Arcade-Genre-ähnliches Feature, und eines, das die meisten Leute wahrscheinlich nur betrachten werden, bevor sie zum Fleisch des Gameplays zurückkehren.

Aber alles in allem ist dies in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr komplettes Remake und zeigt, dass Capcom diesen Prozess, seine geliebten Titel auf eine treue, aber sinnvoll verbesserte Weise zurückzubringen, wirklich auf den Punkt gebracht hat. Wenn man bedenkt, wie exzellent Resident Evil 4 schon immer war und die Tatsache, dass wir vor diesem zwei großartige Remakes hatten, ist es nicht wirklich eine Überraschung, dass dies auch ein erstklassiger Titel ist.

Dennoch, hätte man noch einen Schritt weiter gehen können? Vielleicht. Könnte es zum Beispiel nahtlos gewesen sein? Vielleicht. Hätte das das Spiel ein bisschen besser gemacht? Ohne Zweifel. Aber nichts davon lenkt von der Tatsache ab, dass Resident Evil 4 ein weiterer Gewinner ist. Wer hätte gedacht, dass 2023 mit zwei seiner Top-Spiele beginnen würde, die Survival-Horror-Remakes sind? Es ist eine seltsame Zeit, in der wir leben.