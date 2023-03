HQ

HQ

Jeg kommer til Resident Evil 4 Remake uden at have spillet originalen - det kan jeg lige så godt afsløre her fra starten af. Det betyder at jeg ikke på samme måde har den nødvendige historiske kontekst intakt, og kan spotte alle de små guldkorn som så kærligt er blevet opdateret og restaureret af Capcom.

Hvad jeg dog kan sige er at jeg har fulgt intenst med i Resident Evil-serien de sidste mange år. Jeg har gennemført Resident Evil 7: Biohazard adskillige gange, anmeldt Resident Evil Village, og elsket både Resident Evil 2 og til dels Resident Evil 3. Jeg er, på en mere tidslig facon, "godt med", som man siger, og Resident Evil 4 har længe været blandt 2023's helt centrale lanceringer for mit vedkommende, netop fordi jeg kommer til spillet med helt dugfriske øjne.

Okay, så er den ene disclaimer af vejen, så lad os lige tage den anden; Capcom har sendt os en masse gameplay, som vi så har haft mulighed for at kigge på, og fortælle jer om det. På ingen måde har jeg rørt en controller, eller haft nogen som helst form for styring eller input. Det er mildest talt bizart, og det er første gang i min efterhånden lange karriere, at et spil så tæt på en lancering har insisteret på at være "hands-off". Hvad det betyder for kvaliteten af den endelige lancering? Ja, det er svært at sige, men Capcoms track record taget i betragtning er jeg nu ikke så bekymret, og det mener jeg heller ikke du bør være.

Werbung:

Demoen starter med at gode gamle Leon S. Kennedy, til dels med Ashley på slæb, erobrer et slot, tilsyneladende lidt senere i spillet, og hvor han konstant bremses af kultmedlemmer, der, når skade påføres, eksploderer i en sand syndflod af T-Virus tentakler. Leon fører direkte krig imod slottet, og når i sidste Rámon, som sender horder af førnævnte medlemmer efter ham.

Capcom sendte noget der lignede 30 gigabytes gameplay over, og det hele finder sted i spillets fjerde kapitel, med opbrudte sekvenser af udforskning omkring den store sø, der så i sidste ende leder til den sekvens ved slottet. Der er, for det meste, solid tyk stemning, relativt flot og flydende grafik, og det traditionelle, konstant forundrede stemmeskuespil. Jeg blev hurtigt ret træt af Leons evindelige "what the fuck?! ", men det hører jo til, gør det ikke?

Werbung:

Jeg vil ikke engang begynde at beskrive RE: Engine-grafikken som værende skuffende, og den demo jeg har set kørte i silkebløde 60fps hele vejen igennem, men spillet synes til tider lettere forhastet fra et grafisk synspunkt, med lidt ringe synkronisering mellem lyd og ansigtsanimation. Desuden er nogle animationer håbløst genbrugt, særligt den eksploderende tentakel der flyver ud af hovedet på det gængse kultmedlem. Demoen byder dog på nogle enkelte hæsblæsende sekvenser, såsom en knivkamp imod Jack Krauser, og en virkelig, virkelig fed kamp imod en fjende i en uhyggelig kælder.

Pointen er at Resident Evil 4 ser virkelig godt ud, men at action-fokusset tydeligvis har gjort at nogle af de mere mindeværdige, roligere sekvenser fra eksempelvis Resident Evil 2's politistation tager bagsædet til fordel for noget hurtigere og mindre stemningsfyldt.

Og nu hvor vi er ved action-fokusset, så er skiftet fra Resident Evil 2 og 3 til 4 ret markant fra en der ser serien udefra. Den mere systematiske og horror-inspirerede tilgang bliver ret så direkte erstattet med noget mere karikeret. Leon bruger kun én slags finisher igennem hele demoen, som er et ret overdrevet cirkelspark, der heller ikke synes synderligt passende til situationen det meste af tiden. Ydermere er den syndflod af ligegyldige kommandoer han giver Ashley nok til at jeg allerede rystede på hovedet, idet de to sagde "on me", "no prob", eller at hun for syttende gang blev båret væk af en fjende.

Det lyder som brok, og det er det måske også. Men taget i samlet betragtning er der fortsat uhyre meget at glæde sig til, særligt hvis man elsker når Resident Evil-serien omfavner sine campy rødder, snarere end at forsøge at blive noget mere. Områderne er uhyre detaljerede, variationen synes direkte imponerende det meste af tiden med den ene proprietære, særskilte scene efter den anden, og kampsystemet, opgraderingerne, indkøb af ammunition og nye våben, inventory-systemet og den gradvise, forsigtige udforskning af de umiddelbare omgivelser er som før, og det er så sandelig en kompliment.

Resident Evil 4 Remake fremstår som et "top tier" spil i min bog, hvoraf den eneste bekymring synes at være nogle små delelementer, som jeg håber ikke kommer i vejen for den stemning, den tone, som særligt Resident Evil 2 synes at ramme så perfekt.