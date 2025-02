Resident Evil 3, Street Fighter V und mehr werden nächsten Monat PS Plus verlassen

HQ

PS Plus gibt und dann nimmt PS Plus. Obwohl jeden Monat neue Spiele in den Extra- und Premium-Spielekatalog aufgenommen werden, sollten Abonnenten auch ein Auge darauf haben, welche Titel den Dienst verlassen.

Im März werden, wie PlayStation Game Size entdeckt hat, zehn Spiele erscheinen, darunter Resident Evil 3, Street Fighter V, Dragon Ball Z: Kakarot, Mortal Kombat 11, Life is Strange: True Colours und mehr.

Sie haben bis zum 18. März Zeit, um diese Spiele durchzuspielen, wenn Sie es noch nicht getan haben, aber wenn Sie sie danach in Ihrer Bibliothek haben möchten, müssen Sie Ihre Brieftasche zücken oder hoffen, dass sie in einem neuen Monat kostenlos verschenkt werden.