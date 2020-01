Resident Evil 3 Remake wiegt dank Resistance-Multiplayer doppelt so viel, wie RE2make

Letztes Jahr hat Capcom ein fantastisches Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht und gezeigt, dass Neuinterpretationen von Klassikern, die mit modernster Technologie, intelligenten Gameplay-Anpassungen und einigen zusätzlichen Inhalten behandelt wurden, auch heute noch so gut sind, wie neue Spiele. Das gleiche Entwicklerteam stellt uns am 3. April eine Neuauflage von Resident Evil 3 vor, das einen integrierten Multiplayer namens Resident Evil Resistance spendiert bekommt.

Im Microsoft Store sehen wir, dass die Dateigröße vom RE3-Remake auf der Xbox One etwa 43 GB beträgt (die PS4-Version ist sicherlich vergleichbar), was die doppelte Dateigröße des Vorgängers ist. Die Archive der Kampagne selbst belegen knapp 22 GB, was auf dem Niveau von Resident Evil 2 liegt. Der Rest fällt dementsprechend auf den Resistance-Mehrspielermodus, der dem Spiel kostenlos beiliegt und uns in asynchrone Vier-gegen-Eins-Partien wirft. Ein Spieler platziert in einem abgesteckten Level Gefahren und muss durch sein Eingreifen verhindern, dass die Gruppe der Überlebenden aus einer Einrichtung flieht und überlebt.